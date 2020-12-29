Сейчас специально созданная комиссия выясняет обстоятельства ЧП, техническое состояние "Онеги". Напомним, на борт подоспевшего на помощь судна удалось поднять только двух моряков. В числе спасшихся - Руслан Катюхин из Ростовской области. Спасатели отправили его в больницу.

- Никому не пересказать эти эмоции, - поделилась его мать Любовь Катюхина. - Смесь из страха и паники, когда узнала, что судно сына утонуло. Я будто сама оказалась на его месте. А когда мне сообщили, что Руслан спасен, - буря радости и тревоги.

Удалось спастись и второму помощнику капитана Владиславу Буторину.

- Муж позвонил мне, мы разговаривали не больше тридцати секунд, поскольку там есть только спутниковая связь плохого качества, - рассказала Ирина Буторина. - Он сообщил, что спасли его и еще одного моряка. Чувствует себя более-менее хорошо для человека, который побывал в ледяной воде. Попросил, чтобы родные и близкие за него не волновались. Конечно, мне стало легче, когда я услышала его голос.

Мать одного из моряков, которая попросила не называть его имени, верит в чудо и рассказывает об этом роковом рейсе:

- В море он с 17 лет, опытный моряк. Его должны были отправить в зарубежный рейс, но из-за пандемии границы закрыты. И он решил отправиться в "промежуточный" рейс другой компании на маленьком судне, чтобы не сидеть дома. Мой сын - "морской" человек, не любил быть на берегу. Когда последний раз сын и его корабельная команда приходили на три дня на выгрузку в Мурманск, мы разговаривали только по телефону. Говорил, что все хорошо, но вернуться к Новому году он не успеет, сделает это не раньше середины января. С рейса он никогда не звонил - работа тяжелая, связь не всегда хорошая. Если бы знать, что случится.

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Мать знает это не понаслышке. Ей тоже доводилось ходить в море на большом морозильном траулере, видеть условия труда моряков и ощущать на себе нрав арктических морей.