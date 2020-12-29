На поиски пропавших рыбаков "Онеги" вылетел самолет из Красноярска

На поиски пропавших членов экипажа траулера "Онега", который затонул у берегов Новой Земли, вылетел патрульный самолет Ан-74 из Красноярска. Об этом сообщает РИА Новости.

На борту самолета находится группа спасателей. Всего к поисковым работам привлечены около 200 человек и 9 единиц техники.

Также на поиски пропавших рыбаков в день происшествия был направлен противолодочный самолет морской авиации Северного флота Ил-38 из состава дежурных сил со спасательным оборудованием на борту.

Траулер "Онега" затонул утром 28 декабря в 40 километрах от юго-западной части Новой Земли. на его борту было 19 членов экипажа, судьба 17 из них остается неизвестной. Были спасены второй помощник капитана Владислав Буторин из Мурманска и матрос Руслан Катюхин из Ростовской области.

Для родственников членов экипажа "Онеги" работает "горячая линия". В ГУ МЧС по Архангельской области считают наиболее вероятной причиной гибели "Онеги" опрокидывание судна в результате вытягивания рыболовного трала.

По факту гибели судна возбуждено уголовное дело, точные причины трагедии установит расследование.