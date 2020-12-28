Жена моряка с погибшего судна "Онега" рассказала о самочувствии мужа

Жена второго помощника капитана затонувшего траулера "Онега" Ирина Буторина рассказала о самочувствии мужа, которому удалось выжить при трагедии. Мужчина чувствует себя сносно, сообщает KP.Ru.

- Муж позвонил мне, мы разговаривали не больше тридцати секунд, поскольку там есть только спутниковая связь плохого качества, - рассказала Ирина Буторина.

Муж сообщил женщине, что спасли его и еще одного моряка и чувствует себя более-менее приемлемо. Попросил, чтобы родные и близкие за него не волновались.

- Мне стало легче, когда услышала его голос, - призналась Буторина.

Вторым выжившим моряком оказался матрос Руслан Катюхин из Ростовской области.

Рыболовный траулер "Онега" затонул в Баренцевом море у берегов Новой Земли утром 28 декабря. Из 19 человек его экипажа спасены двое, остальные 17 числятся пропавшими. Их поиски осложняет волнение и сильный мороз. По факту гибели судна Архангельским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело.