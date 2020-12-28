Поиск пропавших моряков в Баренцевом море осложнил мороз и шторм

Поисковая операция в Баренцевом море усложняется неблагоприятными погодными условиями. В районе гибели траулера "Онега" высота волн достигает 4 метров и стоит 20-градусный мороз. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС.

Неблагоприятные погодные условия затрудняют использование авиации при поиске пропавших членов экипажа "Онеги". Тем не менее, на помощь спасателям Северный флот направил самолет Ил-38.

Напомним, в качестве одной из возможных причин крушения судна названо обледенение. Оно более опасно для небольших судов, поскольку в этом случае быстрее нарушается остойчивость корабля и увеличивается крен. Как правило, члены экипажа борются с обледенением, скалывая лед с конструкций судна с помощью деревянных молотков. В холодную погоду это важно делать быстро, поскольку промедление может грозить опрокидыванием судна.

Напомним, рыболовный траулер "Онега" около утром 28 декабря затонул у берегов Новой Земли. На его борту находились 19 человек экипажа, большинство которых из Мурманска. Спасены матрос и штурман, остальные 17 человек пропали, их поиски продолжаются. Для родственников пропавших в Мурманской области организована "горячая линия". По факту крушения судна начала проверку Северо-Западная транспортная прокуратура.