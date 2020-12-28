В район кораблекрушения в Баренцевом море вылетел военный Ил-38

В район поисковой операции в Баренцевом море направлен самолет Ил-38 авиации Северного флота, сообщает Министерство обороны России.

На борту имеется специальное оборудование, которое предназначено для спасения на воде.

Сейчас в районе Новой Земли, где произошло кораблекрушение, уже смеркается, световой день здесь пока не превышает часа. Температура воздуха за бортом составляет минус 20 градусов, волны достигают высоты четырех метров.

В районе кораблекрушения моряков ищут суда рыбопромысловых колхозов, прибывшие на участок, получив сигнал бедствия. Двое моряков спасены, судьба 17 человек остается неизвестной.