СК РФ взял на контроль дело по исчезновению 6-летнего мальчика в Карелии

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела по факту бесследного исчезновения шестилетнего мальчика в поселке Хелюля в Карелии. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Напомним, мальчик вышел из своего дома в дневное время 28 декабря. Больше его никто не видел. Сначала мама сама занималась поисками, а потом обратилась в полицию. Мальчик имеет особенности в развитии, он не разговаривает, относится с опаской к людям.

Следственный комитет по Карелии возбудил уголовное дело по статье 105 УХ РФ - "Убийство". Поисками ребенка занимаются волонтеры из Карелии и Санкт-Петербурга, сотрудники разных ведомств. По предварительной версии, об этом написал на своей странице глава республики Артур Парфенчиков, ребенок мог упасть в реку Тохмайоки, которая протекает через поселок. Он любил кормить уток у реки. И камеры видеонаблюдения зафиксировали, когда он туда шел.

Следователи определили предполагаемое место, куда мог упасть мальчик. Здесь работают водолазы. Проверяют территорию и с помощью беспилотников.

В Следкоме России добавили, что изучат в том числе и условия проживания шестилетнего мальчика в семье и дадут также правовую оценку действиям или бездействию органов профилактики, выявят и отреагируют на все причины и условия пропажи ребенка.