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Рубрика: Происшествия

В Баренцевом море завершены поиски пропавших моряков

Текст: Вера Черенева (Архангельская область)

В Баренцевом море не удалось найти останки погибших моряков с судна "Онега". Поисково-спасательная операция завершена, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот.

Фото: Из личного архива Людмилы Тимербаевой
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Поиски моряков велись с судов "Антаис", "Капелан" и "Микула". Результатов они не дали: тела моряков не были обнаружены.

Напомним, рыболовецкий корабль "Онега" затонул 28 декабря недалеко от берегов Новой Земли. Сигнал бедствия передал автоматический буй. Судно, поспешившее на помощь кораблю, смогло подобрать двух моряков.

Остальные 17 человек не выжили. В обстоятельствах случившегося сейчас разбирается Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ. 

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область СЗФО Мурманская область

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