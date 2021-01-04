В Баренцевом море завершены поиски пропавших моряков

В Баренцевом море не удалось найти останки погибших моряков с судна "Онега". Поисково-спасательная операция завершена, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот.

Поиски моряков велись с судов "Антаис", "Капелан" и "Микула". Результатов они не дали: тела моряков не были обнаружены.

Напомним, рыболовецкий корабль "Онега" затонул 28 декабря недалеко от берегов Новой Земли. Сигнал бедствия передал автоматический буй. Судно, поспешившее на помощь кораблю, смогло подобрать двух моряков.

Остальные 17 человек не выжили. В обстоятельствах случившегося сейчас разбирается Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.