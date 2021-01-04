Решение об освобождения Ассанжа под залог будет принято в среду

Адвокаты основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа намерены подать в ближайшую среду ходатайство об освобождении их подзащитного под залог. Как пишет Daily Mail, в тот же день суд рассмотрит прошение, и в случае успеха Ассанж тут же обретет свободу.

Однако, по мнению газеты, это маловероятно, поскольку прокуратура США намерена подать апелляцию на решение британского судьи, отказавшего в экстрадиции основателя Wikileaks. У юристов американской стороны есть 14 дней, чтобы подготовить необходимые бумаги. Вопрос об освобождении Ассанжа под залог может быть отложен до окончательного решения вопроса об экстрадиции. К тому же австралиец уже нарушал условия выхода под залог.

Ранее сегодня Лондонский суд отклонил соответствующий запрос США. Как отмечается в постановлении, подсудимый страдает депрессией и склонен к суициду. По мнению судьи, состояние психического здоровья Ассанжа может серьезно ухудшиться в результате содержания в одиночной камере в США. Этот риск для жизни основателя Wikileaks и стал основанием для отказа в его выдаче Соединенным Штатам.

Напомним, Ассанж стал широко известен после того, как в 2010 году Wikileaks опубликовала ряд секретных военных и дипломатических документов. В том же году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах. Опасаясь, что Стокгольм действует в интересах Вашингтона и может выдать его США, где ему грозит до 175 лет тюрьмы или даже смертная казнь, Ассанж в 2012 году укрылся в посольстве Эквадора в Великобритании.

При президенте Ленине Морено отношение в Кито к Ассанжу изменилось. Глава государства лишил основателя WikiLeaks права на убежище на территории посольства этой южноамериканской страны в Лондоне. Британская полиция, приглашенная дипломатами, задержала его в апреле 2019 года прямо в диппредставительстве.

Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года, из-за пандемии коронавируса заседания несколько раз откладывались. Как ожидается, сегодняшнее решение далеко не последнее в этом процессе.