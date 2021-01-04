Сборная России представила форму на полуфинал МЧМ против Канады

Сборная России в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею против Канады сыграет в белой форме.

В ночь на 5 января молодежная сборная России в полуфинале чемпионата мира встретится с канадской командой. Как сообщает Twitter Федерации хоккея России, на эту встречу команда Игоря Ларионова выйдет в белой форме.

Матч начнется в 02:00 по московскому времени и будет транслироваться на Первом канале.

Сборная России на этом турнире одержала три победы в четырех матчах, канадцы выиграли все свои встречи. В последний раз команды играли в финале прошлого чемпионата мира и тогда в упорной борьбе команда Канады сумела вырвать победу. Сейчас россияне имеют шанс взять реванш за ту неудачу.

Накануне матча главный тренер россиян Игорь Ларионов рассказал о том, что нужно сделать для победы.

"В таких матчах, как Россия - Канада, рождаются легенды, появляются люди, которые делают разницу в играх. Настраивать никого не надо будет, все понимают, насколько важен этот матч. У нас очень сильная команда. Мы должны контролировать свои эмоции, быть спокойными с шайбой, играть умно, не проиграть борьбу, грамотно и без паники играть в защите. Давление есть, но оно сильнее на сборную Канады, ведь они играют дома", - говорит главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов.

За ходом матча Канада - Россия следите с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте "РГ".