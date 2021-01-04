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04.01.2021 13:45
Рубрика: Спорт

Онлайн-трансляция полуфинала МЧМ по хоккею Канада - Россия

Текст: Никита Лашкул

Хотели игру канадцев и россиян на чемпионате мира - получите. Первый финалист мирового молодежного первенства определится по результатам хоккейной классики.

Фото: Крис Бэрри/ РИА Новости
Как Россия играла с Канадой на молодежных чемпионатах мира

Четвертьфиналы и те, и другие прошли не без проблем. Наши неожиданно находились до финальной сирены под давлением немцев. В который раз становится очевидным, что вскрывать глубокую и дисциплинированную оборону мы не очень-то умеем. В этой связи игра с атакующей Канадой будет попроще.

Сборной России также повезло, что Германия оказалась абсолютно недееспособна в большинстве. За 10 минут численного преимущества немцы от силы пару раз сподобились не то, что на опасные броски, а просто на броски. Очевидно, что на таком уровне, да еще и против такого соперника, как Канада, любое удаление будет таить в себе большую угрозу. Об этом помнила и сборная Чехия, удалившаяся всего раз в четвертьфинале с канадцами.

Впрочем, даже отсутствие удалений не помогло чехам. Еще в первом периоде канадцы забили дважды, а третью шайбу забросили в пустые ворота уже на исходе третьего периода. Игра получилась тяжелой, европейцам даже удалось перебросать североамериканцев, и на первый план вышел вратарь сборной Канады, отразивший 29 бросков.

Букмекеры считают Канаду фаворитом в полуфинальном матче против России

Сегодняшний полуфинал будет неплохим шансом для русских взять реванш за очень обидное поражение в прошлогоднем финале. Мы вели 3:1, но закончили 3:4. Все игры на турнире уже показали, что надо играть до сирены. Так было и против США, и с Чехией, и со Швецией, сравнявшей счет на последней минуте. Даже с Германией ничего не было решено. И вот теперь Канада. Команда у нас мощная, кто бы спорил. Однако чаще всего самые серьезные проблемы мы создаем себе сами.

Первый полуфинал Канада - Россия начнется 5 января в 2 часа ночи по Москве! Кто не будет спать, присоединяйтесь к нашей онлайн-трансляции!

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