Российская молодежка откроет стадию плей-офф чемпионата мира по хоккею. Нам в соперники досталась третья команда группы A и сборная, пропустившая больше всего шайб на этом мировом первенстве - Германия.

Немцы начали с уверенного матча против грозных финнов и в упорной борьбе проиграли 3:5. Но затем наступила чудовищная встреча с канадцами. Если счет 11:0 в игре США - Австрия объясняется злостью американцев после поражения от россиян и слабостью самих австрийцев, то 2:16 Германии от Канады - событие воистину из ряда вон выходящее. Последний раз настолько плохо все было на молодежном первенстве у Латвии и Казахстана более 10 лет назад. Тогда теже канадцы забросили 16 и 15 шайб соответственно.

К чести немцев, их помутнение прошло быстро. Победы над Словакией и Швейцарией позволили им впервые в истории выйти в плей-офф. Германия уже сделала максимум запланированного, будет играть без оглядки на результат и постарается напрячь нашу далеко не идеальную защиту.

Что до наших, то начали они с трудной победы над американцами. Комфортный счет 4:1 к концу третьего периода превратился в нервные 4:3 из-за необязательных удалений и ляпов в обороне. Разрядила ситуацию шайба Чинахова в пустые ворота. Затем сборная России не смогла взломать оборону Чехии, проиграв этой сборной второй год подряд, хотя у чехов состав был слабее прошлогоднего варианта. Третий матч ознаменовался проигранным периодом Австрии благодаря единственной их шайбе на турнире - 1:7. А в завершающем матче в группе за 6 секунд до конца овертайма Хуснутдинов забросил в большинстве шведам.

Отрадно, что по ходу турнира наша сборная постепенно прибавляла в столь важном игровом компоненте, как игра в неравных составах. Первые два матча ничего не получалось, потом стало получше. Шведам три из четырех шайб Россия закинула в формате 5 на 4, при этом реализация в той встрече была 75%. Перед играми на выбывание важно почувствовать уверенность и подобрать сильные бригады большинства.

Все матчи на групповом этапе сборная России начинала в 5:30 утра по Москве. Сегодня время для многих зрителей гораздо комфортнее - стартовое вбрасывание намечено на 20:00 мск. Увидимся на онлайн-трансляции!