В Англии объявлен третий национальный локдаун из-за пандемии

В телеобращении Джонсон сказал, что новый штамм коронавируса распространяется с "пугающей скоростью". Свое решение о карантине он назвал очевидным.

Так, с 5 января английские школы переходят на удаленный режим, жителям региона разрешено выходить из дома лишь на прогулку, к врачу и в магазин. Людям с хроническими заболеваниями рекомендовано не покидать дом.

В понедельник количество выявленных случаев коронавируса в Британии за сутки составило рекордные с начала пандемии 58 784, уже неделю ежедневно фиксируется более 50 тысяч случаев заражения.