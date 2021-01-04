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Рубрика: В мире

В Британии рекомендовали повысить уровень угрозы от COVID-19 до максимума

Текст: Юрий Когалов

Объединенный центр биобезопасности, в которых входят четыре главных врача Великобритании, а также глава Национальной службы здравоохранения, рекомендовал правительству повысить до максимума уровень угрозы от коронавируса. Как передает WalesOnline, сделано это было в связи распространением нового штамма по территории Соединенного Королевства.
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Пятибалльная система была разработана и введена в мае. Первый уровень предполагает отсутствие больных в стране, лишь в этом случае могут быть отменены все ограничения. Второй уровень вводится при небольшом количестве зараженных и низкой скорости распространения вируса. Третий может быть объявлен при числе больных, как при сезонном гриппе или другой инфекции. Четвертый, который действует сейчас, говорит о том, что в Британии существует высокий риск заражения, что требует введения довольно строгих ограничений. Пятый, максимальный, уровень вводится в случае, если существует риск перегрузки системы здравоохранения. Именно это и предлагают сейчас сделать главные британские медики.

Как ожидается, премьер-министр Борис Джонсон сегодня вечером объявит, какие шаги предпримет правительство, чтобы остановить распространение коронавируса.

Согласно последним данным, в Британии зарегистрировано 2,7 миллиона случаев заражения, почти 60 тысяч - за минувшие сутки, что является рекордом за весь период пандемии.

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