В Грузии выявили "британский" штамм коронавируса

В Грузии выявили первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса. Как передает apsny.ge, об этом сообщил заместитель директора Национального центра по контролю здоровья граждан минздрава Грузии Паата Имнадзе.

По его словам, новый вариант инфекции обнаружили у мужчины старше 50 лет. Он, а также все контактировавшие с ним люди были изолированы. В настоящее время мужчина чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке из больницы.

Отмечается, что заболевший не был в Великобритании, и не мог привезти вирус оттуда.

Имнадзе напомнил, что новый штамм отличается лишь высокой степенью передачи от человека к человеку, но не тяжестью болезни или повышенным риском летального исхода.

Согласно последним данным, в Грузии выявлено почти 230 тысяч случаев инфицирования коронавирусом 2,6 тысячи человек скончались. В стране введены ограничительные меры, повлиявшие на работу общественного транспорта, магазинов, проведение различных мероприятий.