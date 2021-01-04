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04.01.2021 11:18
Рубрика: ПДД

В России появится онлайн-база данных о злостных нарушителях ПДД

Текст: Владимир Баршев
Витрина данных ГИБДД по злостным нарушителям правил должна появиться в начале года. Об этом ТАСС сообщили в МВД.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Открытая цифровая платформа разрабатывается на площадке ведомства совместно с Минкомсвязью. Она позволит компаниям проверять своих водителей на наличие многократных нарушений правил дорожного движения и лишение водительских прав.

Фото: Александр Корольков/РГ
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В базе данных будут содержаться сведения обо всех нарушителях - как о россиянах, так и об иностранцах. Узнавать данные о наличии у водителей прав в режиме онлайн через эту базу смогут агрегаторы такси и каршеринговые компании.

Напомним, что и сейчас на сайте Госавтоинспекции по номеру прав можно получить информацию, выдавались ли они, не лишен ли водитель прав, нет ли иных ограничений на водительское удостоверение. Однако такие данные предоставляются только по запросу. Агрегаторы и каршеринговые компании хотят получать информацию в автоматическом режиме. Проверять каждого вручную требует больших временных затрат.

Поэтому за рулем каршеринга и такси зачастую оказываются водители-злостные нарушители правил, а то и вовсе лишенные прав.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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"Увеличение количества каршерингового транспорта закономерно привело к тому, что лица, управляющие прокатными автомобилями, стали чаще попадать в ДТП", - пояснил глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников в недавнем интервью. - При этом водитель каршеринга ошибочно полагает, что ПДД при управлении арендованным транспортным средством соблюдать совсем не обязательно. Это, конечно, заблуждение".

Создание такой базы данных позволит не допускать к управлению каршерингом или к работе в такси злостных нарушителей.

#ПДД