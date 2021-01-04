Видео: самая большая автомойка в мире

Телеканал Welt Documentary снял увлекательный 50-минутный фильм о самой большой автомойке в мире - сегодня таковой является Mr. Wash в Штутгарте.

Это настоящая фабрика, внутри которой автомобиль проходит ряд операций, двигаясь по конвейерной ленте. Каждый день здесь моют более 4000 машин и чистят около 1000 салонов.

Кроме того, Mr. Wash располагает отдельным залом ручной полировки кузова, 48 пространствами для работы с пылесосом, собственной заправкой и пунктом замены масла.

В фильме показана не только та часть работы, которую видят клиенты, но и "закулисье" мойки. Например, зрители узнают, что воду Mr. Wash качает из городского водопровода с помощью собственных насосов.

Система очистки позволяет использовать воду повторно: экономно и экологично. Кроме воды, мойке нужно много электроэнергии. Одна лишь сушка с подогревом съедает 6000 кВт*ч в день. Этого было бы достаточно, чтобы питать два средних домашних хозяйства в течение года.