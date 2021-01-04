Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
04.01.2021 08:32
Рубрика: Легковые авто

Видео: самая большая автомойка в мире

Текст: Григорий Гомельчук

Телеканал Welt Documentary снял увлекательный 50-минутный фильм о самой большой автомойке в мире - сегодня таковой является Mr. Wash в Штутгарте.

Фото: www.facebook.com/ROMANPRIADKODESIGN/
Украинский дизайнер показал УАЗу, какой может быть "Буханка"

Это настоящая фабрика, внутри которой автомобиль проходит ряд операций, двигаясь по конвейерной ленте. Каждый день здесь моют более 4000 машин и чистят около 1000 салонов.

Кроме того, Mr. Wash располагает отдельным залом ручной полировки кузова, 48 пространствами для работы с пылесосом, собственной заправкой и пунктом замены масла.

В фильме показана не только та часть работы, которую видят клиенты, но и "закулисье" мойки. Например, зрители узнают, что воду Mr. Wash качает из городского водопровода с помощью собственных насосов.

Система очистки позволяет использовать воду повторно: экономно и экологично. Кроме воды, мойке нужно много электроэнергии. Одна лишь сушка с подогревом съедает 6000 кВт*ч в день. Этого было бы достаточно, чтобы питать два средних домашних хозяйства в течение года.