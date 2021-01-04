Врачи рассказали о правильном использовании маски в мороз

Менять маски в мороз нужно чаще, чем обычно, а каждые 30 минут следует давать лицу дышать, чтобы избежать проблем с кожей. При этом маска необходима только при нахождении среди большого числа людей, в остальных случаях будет полезнее дышать свежим воздухом.

"Регулярная смена маски показана для защиты кожи, поскольку она вызывает эффект "парника": появляется некий конденсат из-за разницы температур дыхания и наружного воздуха. Но так как в нынешних реалиях отказаться от масок невозможно, то следует уделять больше внимания своей коже", - цитирует РИА Новости врача-дерматолога, кандидата медицинских наук Николая Арсентьева.

Полезно перед тем как надеть маску, нанести на лицо подходящий по типу кожи крем. Если путь лежит в парк, то под открытым небом лучше дышать воздухом будучи без маски, советуют врачи. И еще важный момент: маска должна плотно прилегать к лицу.

Многоразовые средства защиты нуждаются в обязательной обработке. Их необходимо стирать с любым моющим средством, будь то мыло, порошок или даже жидкость для мытья посуды. После чего можно хорошенько прогладить тканевую маску утюгом в режиме обработки горячим паром.