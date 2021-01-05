2020 год стал одним из самых безопасных в истории гражданской авиации. К такому выводу пришли специалисты Aviation Safety Network - сервиса, который отслеживает авиационные происшествия по всему миру. Всего, по данным сервиса, в прошлом году произошло 8 авиакатастроф, в которых погибли 315 человек.

Самым крупным авиационным происшествием стало крушение украинского Boeing-737 в Тегеране. Катастрофа произошла 8 января 2020 года. Погибли все 176 человек, находившиеся на его борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. Эта катастрофа вошла в число 50 крупнейших в истории авиации.

Второе место - падение А320 в Карачи 22 мая, в результате которого жертвами стали 97 пассажиров и членов экипажа, а также 1 человек на земле.

При этом эксперты подчеркивают: из-за пандемии число выполняемых рейсов сократилось в мире почти наполовину.

В России прошлый год обошелся без крупных авиакатастроф. И это самая лучшая новость. Однако, как следует из информации Межгосударственного авиационного комитета, все-таки разбились свыше 15 легкомоторных самолетов и вертолетов. Эти трагедии унесли около 30 жизней. Причем больше половины "крыльев" и "винтов" принадлежали пилотам-частникам.

Так, 7 ноября в районе поселка Чкалово Люберецкого района Московской области произошло авиационное происшествие с ЕЭВС самолетом Piper Sport RA-1381G, за штурвалом которого был известный телеведущий. (ЕЭВС - аббревиатура от слов "единичный экземпляр воздушного судна"). 10 декабря председатель комиссии по расследованию этого ЧП проинформировал, что комиссией принято решение о проведении специальных исследований двигателя, включая агрегаты топливной и масляной систем, а также воздушного винта самолета. Проведение исследований необходимо для оценки работоспособности указанных агрегатов в аварийном полете, а также определения причин возможных отказов. Комиссия продолжает работу.