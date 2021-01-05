4 тысячи детей получат лечение за счет фонда "Круг добра"

"Внештатными специалистами Минздрава РФ предварительно, до еще утверждения, сформирован перечень заболеваний из 30 наименований. Кроме того, к этим заболеваниям сформирован перечень лекарственных препаратов из 41 наименования. И предполагается, что в категорию детей, которые должны получить лечение, должны попасть 4 тысячи наших маленьких пациентов", - рассказала вице-премьер.

По словам Татьяны Голиковой, лекарства, по всем оценкам, являются наиболее емкой частью, которую мы будем использовать из этого фонда. Она уточнила, что по предварительным расчётам, на те 30 наименований заболеваний и 41 лекарственный препарат предполагается направить 47 млрд рублей из выделенных 60 млрд рублей.

"За счет того источника, который вы упомянули, в составе резерва федерального бюджета сформированы финансовые ресурсы в объеме 60 млрд рублей, но при этом по вашему поручению, регионы страны не должны снизить объемы финансового обеспечения, которые направляются на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан", - пояснила Татьяна Голикова.

Вице-премьер также сообщила, что медицинскими изделиями за счет фонда предполагается обеспечить порядка 5 тысяч детей на сумму около 1 млрд рублей. "Еще на сумму 3 млрд рублей, более 10 тысяч наших детей по техническим средствам реабилитации. Безусловно, эти перечни носят предварительный характер", - подчеркнула Голикова.

Она сообщила, что первоочередной задачей фонда станет закупка лекарств для группы детей, страдающих таким редким заболеванием, как спинальная мышечная атрофия, поскольку часть детей уже получает лечение, которое невозможно прерывать. По оперативным данным, собранным из регионов, которыми в ходе совещания поделилась Татьяна Голикова, начато лечение 466 детям, при этом в реестре маленьких пациентов с таким заболеванием в стране значится 890.

Препараты для лечения для этого заболевания являются самыми дорогостоящими.