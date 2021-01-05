Бортовая камера Tesla засняла эффектный прыжок пикапа

Водители в США и Европе не используют видеорегистраторы, если, конечно, это не водители Tesla. Канал Wham Baam TeslaCam выложил очередную порцию видео с бортовых камер электромобилей.

Одно из самых эффектных видео снято в окрестностях Северной Каролины: пикап Ford, не снижая скорости, смещается на обочину и с грацией коровы взмывает в воздух, налетев на какое-то препятствие. Автор видео предполагает, что водитель пикапа во время происшествия был занят своим смартфоном.

В следующих сюжетах, вошедших в нарезку, можно увидеть пару банальных аварий на перекрестке; пару метеоритов, падающих с неба (один из них разбивает лобовое стекло Tesla) и оленей, прыгающих по авто.

Интересный факт: если по вашей машине пробежал один олень, ремонт обойдется в 3100 долларов, а если их было несколько, страховой придется раскошелиться на 8650 долларов. По крайней мере, именно такие суммы фигурируют в пояснениях к видеоролику.