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05.01.2021 08:20
Рубрика: Легковые авто

Бортовая камера Tesla засняла эффектный прыжок пикапа

Текст: Григорий Гомельчук

Водители в США и Европе не используют видеорегистраторы, если, конечно, это не водители Tesla. Канал Wham Baam TeslaCam выложил очередную порцию видео с бортовых камер электромобилей.

Фото: REUTERS
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Одно из самых эффектных видео снято в окрестностях Северной Каролины: пикап Ford, не снижая скорости, смещается на обочину и с грацией коровы взмывает в воздух, налетев на какое-то препятствие. Автор видео предполагает, что водитель пикапа во время происшествия был занят своим смартфоном.

В следующих сюжетах, вошедших в нарезку, можно увидеть пару банальных аварий на перекрестке; пару метеоритов, падающих с неба (один из них разбивает лобовое стекло Tesla) и оленей, прыгающих по авто.

Интересный факт: если по вашей машине пробежал один олень, ремонт обойдется в 3100 долларов, а если их было несколько, страховой придется раскошелиться на 8650 долларов. По крайней мере, именно такие суммы фигурируют в пояснениях к видеоролику.

#Tesla