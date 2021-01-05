Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
05.01.2021 20:41
Рубрика: Легковые авто

Царский электромобиль Mercedes почти раскрыт

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.carscoops.com Фото: www.carscoops.com
Фото: www.carscoops.com

До официальной премьеры флагмана линейки Mercedes-Benz новой эпохи - электромобиля представительского класса EQS - осталось всего несколько месяцев, и чем ближе дебют модели, тем меньше маскирующего покрова на прототипах проходящих испытания на дорогах Германии.

Фото: www.twitter.com/aldamu_jo
Бывший работник завода Mercedes разбил бульдозером 50 минивэнов

Полностью обнажившаяся на фото издания Carscoops верхняя часть автомобиля - от крыши и до оснований стоек - демонстрирует непривычный для представительского класса выбор типа кузова "лифтбек".

В целом различие в стилях электромобиля EQS и S-Class - две модели пересекаются по рыночному сегменту - принципиальное: традиционный седан S-Class с классическими пропорциями и выраженными тремя объемами кузова и EQS с его весьма условными переходами от передней части к крыше и к задней части, и такой нарочито обтекаемой формой кузова знаменующий приверженность энергосбережению и соответственно ответственному отношению к окружающей среде - ценностям новой модели потребления.

Кроме того, прототип EQS несет новый дизайн-код всей грядущей линейки электромобилей Mercedes-Benz, часть которого уже на виду - характерные колесные диски с низким коэффициентом сопротивления воздушному потоку и декоративными элементами голубого цвета, - часть пока скрыта маскировкой - оформление носовой части, несущей фирменный знак марки.

Фото: www.carscoops.com

Новшество в интерьере EQS, по сравнению со всеми нынешними моделями Mercedes-Benz, необычно высоко установленный тачскрин-монитор по центру консоли с вертикальной ориентацией - его верхний край выше козырька приборного щитка. Кроме того, обращают на себя внимание огромного размера внутренние ручки открывания задних дверей.

Ожидается, что Mercedes-Benz EQS будет оснащаться электродвигателями мощностью не менее 400 л.с., а запас хода без подзарядки будет достигать 700 км по циклу WLTP. Производство электромобиля будет развернуто на ультрасовременном заводе компании в немецком городе Зиндельфингене.

#Mercedes-Benz