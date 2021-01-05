Что будет, если долго не менять антифриз в автомобиле

Бытует мнение, что охлаждающую жидкость для мотора можно не менять вовсе. Рассмотрим тонкости этого вопроса.

Для начала разберемся, что такое антифриз. Фактически это общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах (об этом свидетельствует сам термин (anti - "против", freeze - "замерзать"). В автомобильной же индустрии так называют незамерзающую жидкость системы охлаждения двигателя.

Назначение антифриза - предотвращать закипание мотора, равно как повреждение деталей силового агрегата, вызванных расширением жидкости при ее замерзании. Автомобильные антифризы состоят, как правило, из смеси дистиллированной воды (около половины состава) и этиленгликоля или пропиленгликоля (простейшие двухатомные спирты, предотвращающие замерзание ), а также присадок, придающих антифризу антикоррозионные, антипенные и флурисцентные свойства. Последние необходимы для облегчения поиска течи технической жидкости.

Различные марки антифризов имеют, соответственно, различный срок службы, указанный, как и дата производства, на упаковке. В то же время "жизненный цикл" "охладителя" определяет автопроизводитель. К примеру, для ряда моделей General Motors, Volkswagen Group, Mazda и Renault срок годности соответствует оговоренному сроку службы автомобиля (fill for life). Антифризу большинства моделей Mercedes-Benz дается пять лет годности, BMW и Mitsubishi - четыре года. Некоторые автопроизводители также "привязывают" срок годности антифриза к пробегу. Рекомендации варьируются от 75 000 км до 250 000 км.

Понятно также, что оговоренный срок годности напрямую зависит от формулы тех или иных антифризов. К примеру, самые бюджетные технические жидкости класса G11 имеют минимальный пакет добавок, а потому срок их годности составляет лишь два-три года. С другой стороны, более дорогие составы класса G12 и G13 гарантируют беспроблемное использование в течение 10 лет и больше.

Как бы то ни было, вышеназванные допуски не учитывают такого важного параметра, как интенсивность эксплуатации автомобиля. Между тем, в автомобилях, работающих в режиме такси, эксплуатирующихся в сложных условиях (горная местность, постоянная работа мотора под нагрузкой, экстремально низкие и высокие температуры воздуха), срок годности антифризов следует пересмотреть в сторону радикального понижения. Общей рекомендацией будет смена этой технической жидкости каждые 60 тыс. км пробега, или каждые три года.

Что будет, если игнорировать такие рекомендации и продолжать эксплуатировать машину в сложных условиях? Ответ очевиден - состав будет стремительно деградировать. А именно - неработающие присадки начнут провоцировать коррозию и отложения на стенках каналов системы охлаждения. В результате запустится процесс "выедания" металла и закупоривания наиболее узких каналов. В первом случае будет страдать головка блока цилиндров, во втором - возрастать риск перегрева двигателя.

Если оперировать бытовыми понятиями, самое малое, что может случиться, это дырка в радиаторе. Кроме того, из-за продуктов коррозии может "заклинить" термостат, разрушиться элементы помпы, засориться радиатор и каналы двигателя. К слову, этот деградационный процесс можно отследить визуально.

Цвет антифриза может и не поменяться (в большинстве случаев автопроизводитель придает жидкости тот или иной оттенок по заказу конкретной автомобильной марки). Однако начавшаяся коррозия даст знать о себе непрезентабельной ржавой жижей в расширительном бачке. Кстати, если длительное время не менять антифриз, он становится вреден также и для резиновых патрубков. В таком случае вы увидите в расширительном бачке опять-таки малопрезентабельный темно-коричневый состав с вкраплением черных хлопьев.

Что делать, если вы обнаружили такой "коктейль" в расширительном бачке? Если подтеки антифриза и моторного масла не наблюдаются, нужно будет промыть всю систему охлаждения и, разумеется, заменить антифриз. И, кстати, промывать систему целесообразно при каждой плановой замене охлаждающей жидкости, особенно при смене класса антифриза. Промывка осуществляется чистой водой, желательно дистиллированной, либо раствором, в котором будет 80% воды и 20% антифриза. Процедуру по промывке и замене охлаждающей жидкости следует проводить на холодном моторе, чтобы исключить ожоги.

При покупке антифриза рекомендуем обратить внимание на следующее. Выбирайте дорогие антифризы класса G12 и G13 с максимально долгим оговоренным сроком службы. Кроме того, учитывайте обозначенную температуру замерзания антифриза. Оптимальный вариант - от -40 градусов С до -50 градусов С. Антифриз с температурой замерзания (-60С) больше подойдет для северных регионов, но его состав для стандартной эксплуатации слишком концентрированный. Такая техническая жидкость будет способствовать коррозийной активности и агрессивному воздействию на резиновые элементы системы охлаждения.