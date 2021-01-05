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05.01.2021 17:49
Рубрика: Общество

Голикова рассказала, как будет работать спецфонд "Круг добра"

Текст: Светлана Ментюкова

Для начала полноценной работы специального фонда для финансирования лечения детей с орфанными (редкими) заболеваниями в ближайшее время должен быть утвержден состав правления фонда и экспертный совет. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на совещании в Ново-Огарево.

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"С учетом того, что мы вели работу еще в преддверии подписания вами указа, проект документов, которые необходимо будет выпустить после того, как указ будет опубликован, нами подготовлены и будут естественно запущены нами в работу. Наряду с тем, что вашим указом образован этот фонд, который, как вы сказали называется "Круг добра" мы еще должны утвердить состав правления фонда и экспертный совет, который будет создан при фонде", - сказала Татьяна Голикова.

Она пояснила, что экспертный совет будет сформирован из главных внештатных специалистов по различным заболеваниям, при Минздраве, представителей научного, образовательного сообществ, а также религиозных и некоммерческих организаций. По словам вице-премьера, в экспертный совет войдет рабочая группа по медицине и рабочая группа по этическим вопросам.

"Экспертный совет должен сформировать перечень жизнеугрожающих состояний и перечень категорий детей с этими угрожающими состояниями, а также осуществить оценку наличия медицинских показаний и противопоказаний для обеспечения детей лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и средствами реабилитации", - подчеркнула Татьяна Голикова.

По ее словам, главными внештатными специалистами Минздрава уже такая работа была проведена.

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Как уже сообщала "РГ", фонд, созданный по инициативе президента, будет финансироваться в основном за счет повышенного налога на доходы физических лиц более 5 млн рублей в год, который введен с 1 января 2021 года. Повышенной ставкой в 15% процентов вместо 13% будет облагаться только та часть, которая превысит 5 млн рублей, а не весь доход. В результате этой меры бюджет рассчитывает дополнительно получит около 60 миллиардов рублей в год.

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