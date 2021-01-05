Голикова: В 2021 году в строй введут 767 детских садов на 112 тысяч мест

Ввод в строй в 2021 году 767 детских садов на 112 тысяч мест позволит практически закрыть очередь в детские дошкольные учреждения. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова сообщила в ходе совещания в Ново-Огарево.

"По итогам 2020 года за счет всех источников финансирования на территории РФ введено 828 детских садов общей мощностью 122 тысячи мест. В 2021 году планируется введение 767 детских сада на 112 тысяч мест. В целом доступность дошкольного образования по территории РФ на 1 января 2021 года оценивается в 98%", - рассказала она.

По ее словам ввод в строй по итогам текущего года 767 детских садов, позволит закрыть очередь в детские дошкольные учреждения для детей в возрасте от двух месяцев до семи лет. "Сегодня на очереди стоит 153 тысячи детей", - уточнила Татьяна Голикова.