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05.01.2021 20:47
Рубрика: Экономика

Индекс Московской биржи обновил исторический максимум

Текст: Светлана Ментюкова

Индекс Московской биржи, один из основных российских фондовых индикаторов, вечером 5 декабря обновил исторический максимум после сообщений о достижении компромисса между Россией и Саудовской Аравией по вопросу добычи нефти в феврале. К окончанию торгов рубль укрепился по отношению к доллару и евро.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Как сообщает агентство "Интерфакс", по состоянию на 17:44 по мск индекс Московской биржи вырос до 3351,85 пункта (плюс 0,04%), индекс РТС - до 1415,98 пункта (минус 0,6%); динамика цен "голубых фишек" (blue chips) на Московской бирже колебалась в пределах 2,4%.

В лидерах роста оказались акции компании "Ростелеком" (MOEX: RTKM) и UC Rusal (MOEX: RUAL) показавшие по 2,4% роста, "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) - плюс 0,9%, "МТС" (MOEX: MTSS) и "Интер РАО" (MOEX: IRAO) - плюс 0,8% каждый из эмитентов, "РусГидро" (MOEX: HYDR) - плюс 0,7%, "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) - плюс 0,6%.

Предыдущий исторический максимум индекса МосБиржи был зафиксирован 4 января и составил 3350,81 пункта.

Доллар подорожал до 74,54 рубля (плюс 0,21 рубля), но к концу торгов (по состоянию на 20:10 по мск) опустился до 73,96 рубля за единицу американской валюты. Курс евро к концу торгов составил 91,06 рубля за единицу европейской валюты.

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