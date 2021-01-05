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Рубрика: Спорт

Капитан сборной России извинился за поражение в полуфинале МЧМ по хоккею

Текст: Максим Домчев

Капитан молодежной сборной России по хоккею Василий Подколзин извинился перед болельщиками за разгромное поражение от Канады в полуфинале чемпионата мира.

Фото: Крис Бэрри/ РИА Новости
Как Россия играла с Канадой на молодежных чемпионатах мира

В ночь на вторник, пятое января, сборная России уступила канадцам со счетом 0:5 и теперь поспорит только за бронзовые медали молодежного чемпионата мира с неудачником полуфинала между командами США и Финляндии.

После матча признанный одним из трех лучших игроков команды на турнире капитан Сборной России Василий Подколзин прокомментировал неутешительный результат.

"Хочу извиниться за результат перед болельщиками, всеми, кто смотрел и переживал. Тяжелое чувство испытываю, но завтра игра, надо выходить максимально заряженными. Это будет последняя игра для многих на молодежных чемпионатах мира, хочется закончить победой", - цитирует Подколзина РИА Новости.

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