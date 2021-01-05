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05.01.2021 04:42
Рубрика: Спорт

Канада разгромила Россию в полуфинале МЧМ по хоккею

Текст: Максим Домчев
Сборная Канады стала первым финалистом молодежного чемпионата мира. В полуфинале канадцы разгромили сборную России - 5:0. Матч между сборными Канады и России на любом уровне - главное противостояние. Так сложилось, что на этот раз принципиальнейшие соперники встретились уже на стадии полуфинала.
Фото: Codie McLachlan/Getty Images Фото: Codie McLachlan/Getty Images
Фото: Codie McLachlan/Getty Images

Год назад в драматичном финале российская сборная под руководством Валерия Брагина потерпела поражение от "кленовых листьев", хотя по ходу матча вела в счете. Тогда российскую дружину, в тренерский штаб которой входил нынешний наставник Игорь Ларионов, подвели необоснованные удаления.

Фото: Крис Бэрри/ РИА Новости
Как Россия играла с Канадой на молодежных чемпионатах мира

И по ходу этого турнира к дисциплине вопросы время от времени возникали. Вдобавок к этому в четвертьфинале против Германии российская команда показала не самую яркую игру, в итоге добившись минимального успеха. Скептики поспешили предречь сборной России поражение, но Ларионов перед матчем пообещал, что команда будет биться за победу.

В составе российской команды произошло всего два серьезных изменения - вернулись в строй получивший травму в матче против Австрии Егор Чинахов, также играет отбывший дисквалификацию Михаил Абрамов. В воротах занял место Ярослав Аскаров - основной голкипер команды, отыгравший практически весь турнир. В дебюте встречи команды обменялись атаками. И канадцы быстро открыли счет - Алекс Ньюхук с близкого расстояния пробил Аскарова. Судьи смогли увидеть взятие ворот только после просмотра видео.

В середине периода еще одна канадская атака привела к голу. Коннор Макмайкл после передачи партнера поразил пустой угол ворот Аскарова, который ранее потерял клюшку. Следом двойной малый штраф заработал капитан команды Василий Подколзин. Первые две минуты команда Ларионова выстояла, но затем Коул Перфетти нанес бросок, а Аскаров партнеров откровенно не выручил. В перерыве тренерскому штабу предстояла непростая задача - как-то взбодрить команду и внести коррективы в откровенно неудачную игру в стартовой 20-минутке.

Увы, не помогло. Уже на пятой минуте второго периода россияне пропустили четвертую шайбу. Аскаров снова потерял клюшку и не смог отразить бросок почти от синей линии от Брейдена Шнайдера. Шанс как-то исправить ситуацию у россиян появился в конце периода. И Михаил Абрамов даже смог поразить ворота, но после видеопросмотра у игроков российской команды был зафиксирован офсайд и гол был отменен. За 30 секунд до сирены канадцы могли увеличить счет, после того, как получили право на буллит, но Аскаров выиграл дуэль у канадца.

В третьем периоде канадцы начали играть на удержание счета, отвечая опасными контратаками. В конце сборная России сняла вратаря, но отличиться в этот вечер было не суждено. Канадцы отправили пятую шайбу в сетку, установив окончательный результат. В матче за бронзу Россия встретится с неудачником второго полуфинала, в котором сойдутся команды США и Финляндии. Матч пройдет шестого января в 01:30 по московскому времени. В финале, который начнется в 05:30, Канада сыграет с победителем второго полуфинала.

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