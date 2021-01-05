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05.01.2021 01:28
Рубрика: Спорт

Назван состав сборной России на полуфинал МЧМ против Канады

Текст: Максим Домчев
Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею назвал состав на полуфинал чемпионата мира против Канады. Матч между сборными Канады и России начнется в Эдмонтоне в 02:00 по московскому времени, онлайн-трансляция встречи пройдет на "РГ".

ФХР объявил состав российской команды в Twitter. Место в воротах займет Ярослав Аскаров, его сменщиком стал Артур Ахтямов. Два изменения произошли в линии атаки - вернулись в строй получивший травму в матче против Австрии Егор Чинахов, также сыграет отбывший дисквалификацию Михаил Абрамов.

Фото: https://twitter.com/russiahockey
Сборная России представила форму на полуфинал МЧМ против Канады

Состав сборной России: первая пятерка: Шакир Мухамадуллин - Семён Чистяков; Родион Амиров- Марат Хуснутдинов - Василий Подколзин; вторая пятерка: Роман Бычков - Ян Кузнецов; Арсений Грицюк - Егор Афанасьев - Михаил Абрамов; третья пятерка: Кирилл Кирсанов - Артемий Князев; Данил Башкиров - Егор Спиридонов - Илья Сафонов; Также в составе защитник Даниил Чайка и четыре форварда - Максим Грошев, Василий Пономарев, Захар Бардаков, Егор Чинахов.

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