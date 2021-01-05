Назван состав сборной России на полуфинал МЧМ против Канады

ФХР объявил состав российской команды в Twitter. Место в воротах займет Ярослав Аскаров, его сменщиком стал Артур Ахтямов. Два изменения произошли в линии атаки - вернулись в строй получивший травму в матче против Австрии Егор Чинахов, также сыграет отбывший дисквалификацию Михаил Абрамов.

Состав сборной России: первая пятерка: Шакир Мухамадуллин - Семён Чистяков; Родион Амиров- Марат Хуснутдинов - Василий Подколзин; вторая пятерка: Роман Бычков - Ян Кузнецов; Арсений Грицюк - Егор Афанасьев - Михаил Абрамов; третья пятерка: Кирилл Кирсанов - Артемий Князев; Данил Башкиров - Егор Спиридонов - Илья Сафонов; Также в составе защитник Даниил Чайка и четыре форварда - Максим Грошев, Василий Пономарев, Захар Бардаков, Егор Чинахов.