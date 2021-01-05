Россия уступает со счетом 0:3 Канаде после первого периода полуфинала МЧМ

Сборная Канады после первого периода полуфинального матча чемпионата мира против сборной России ведет в счете - 3:0. Онлайн-трансляция матча проходит на "РГ".
В Эдмонтоне проходит первый полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею, в котором встречаются сборные Канады и России. Счет в матче был открыт уже на первой минуте встречи. Алекс Ньюхук с близкого расстояния пробил Ярослава Аскарова. Судьи смогли увидеть взятие ворот только после просмотра видео.
OH THE DRAMA! 59 seconds in @HC_WJC 's Newhook gets credited with a goal and it's 1-0! #WorldJuniors— IIHF (@IIHFHockey) January 4, 2021
Here's the goal 👇 pic.twitter.com/OY4wK94UEJ
На 11-й минуте встречи канадцы забросили вторую шайбу. После затяжной атаки Коннор Макмайкл во второй раз зажег красный свет за воротами голкипера российской команды.
What a beauty pass right to @con91mcmichael and @HC_WJC is up 2-0 over @russiahockey. #WorldJuniors @Capitals pic.twitter.com/OivLYrJJzw— IIHF (@IIHFHockey) January 4, 2021
После удаления Василия Подколзина, получившего двойной малый штраф, канадцы сделали счет 3:0. Коул Перфетти нанес бросок, а Аскаров партнеров откровенно не выручил.