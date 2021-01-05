Новости

Как часто нужно менять пароли в интернет-сервисах и приложениях 04:00
Россия крупно уступила Канаде после двух периодов полуфинала МЧМ 03:54
На Украине начнут сбор подписей за использование вакцины "Спутник V" 03:30
Россия уступает со счетом 0:3 Канаде после первого периода полуфинала МЧМ 02:47
Канада - Россия - онлайн-трансляция матча 1/2 финала МЧМ по хоккею 02:00
Обсуждение параметров сделки ОПЕК+ на февраль продолжат 5 января 00:10
Врач: Зуд кожи может сигнализировать о раке 00:04
Пилот "КАМАЗ-мастер" Мардеев потерял одну позицию из-за штрафа 04.01.2021
В Тверской области обесточено 607 населенных пунктов 04.01.2021
Саудовская Аравия откроет границы с Катаром перед саммитом стран залива 04.01.2021
В Португалии женщина внезапно скончалась после прививки от коронавируса 04.01.2021
В Британии рекомендовали повысить уровень угрозы от COVID-19 до максимума 04.01.2021
В ВС РФ от коронавируса вылечились почти 24,5 тыс. военнослужащих 04.01.2021
Китай нацелился в мае посадить марсоход 04.01.2021
Путин завтра проведет первое публичное совещание в этом году 04.01.2021
Насколько выросло состояние миллиардеров в России за 2020 год 04.01.2021
Медики уголовно-исполнительной системы получат коронавирусные выплаты 04.01.2021
Россия ввела пошлину на экспорт сои 04.01.2021
C Москвы-реки в центре столицы убрали масляную пленку 04.01.2021
В Грузии выявили "британский" штамм коронавируса 04.01.2021
В Сербии задержали вандалов, осквернивших памятник освободителям Белграда 04.01.2021
Названы подмосковные водоемы с критически тонким льдом 04.01.2021
В Беларуси подписан указ об объявлении 2021-го Годом народного единства 04.01.2021
Умерла заразившаяся COVID-19 "икона хорроров" Барбара Шелли 04.01.2021
РУСАДА расследует массовые снятия биатлонистов на "Ижевской винтовке" 04.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
"РГ" составила предварительный календарь соревнований на 2021 год
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Как изменятся цены на базовые продукты в 2021 году
Как изменятся цены на базовые продукты в 2021 году
05.01.2021 02:47
Рубрика: Спорт

Россия уступает со счетом 0:3 Канаде после первого периода полуфинала МЧМ

Текст: Максим Домчев

Сборная Канады после первого периода полуфинального матча чемпионата мира против сборной России ведет в счете - 3:0. Онлайн-трансляция матча проходит на "РГ".

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Ларионов: Готовы взять реванш у Канады за поражение в прошлогоднем финале

В Эдмонтоне проходит первый полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею, в котором встречаются сборные Канады и России. Счет в матче был открыт уже на первой минуте встречи. Алекс Ньюхук с близкого расстояния пробил Ярослава Аскарова. Судьи смогли увидеть взятие ворот только после просмотра видео.

На 11-й минуте встречи канадцы забросили вторую шайбу. После затяжной атаки Коннор Макмайкл во второй раз зажег красный свет за воротами голкипера российской команды.

После удаления Василия Подколзина, получившего двойной малый штраф, канадцы сделали счет 3:0. Коул Перфетти нанес бросок, а Аскаров партнеров откровенно не выручил.

Спорт Хоккей Спорт Хоккей Чемпионат мира Спортивные организации Федерация хоккея России Спортивные организации Федерация хоккея России Сборная России по хоккею Молодежный чемпионат мира по хоккею 2021

Главное сегодня

Путин дал поручения по пенсиям, прививкам и соцподдержке. Главное
МИД РФ ответил на слова Помпео картиной об отступлении Наполеона
Президент утвердил порядок действий по предупреждению связанных с инфекцией ЧС
Саудовская Аравия откроет границы с Катаром перед саммитом стран залива
На Украине начнут сбор подписей за использование вакцины "Спутник V"
"Спартак" признали лучшим российским клубом в истории Лиги чемпионов
Опубликован календарь РПЛ на первые четыре тура в 2021 году