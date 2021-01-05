Россия уступает со счетом 0:3 Канаде после первого периода полуфинала МЧМ

Сборная Канады после первого периода полуфинального матча чемпионата мира против сборной России ведет в счете - 3:0. Онлайн-трансляция матча проходит на "РГ".

В Эдмонтоне проходит первый полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею, в котором встречаются сборные Канады и России. Счет в матче был открыт уже на первой минуте встречи. Алекс Ньюхук с близкого расстояния пробил Ярослава Аскарова. Судьи смогли увидеть взятие ворот только после просмотра видео.

OH THE DRAMA! 59 seconds in @HC_WJC 's Newhook gets credited with a goal and it's 1-0! #WorldJuniors



Here's the goal 👇 pic.twitter.com/OY4wK94UEJ — IIHF (@IIHFHockey) January 4, 2021

На 11-й минуте встречи канадцы забросили вторую шайбу. После затяжной атаки Коннор Макмайкл во второй раз зажег красный свет за воротами голкипера российской команды.

После удаления Василия Подколзина, получившего двойной малый штраф, канадцы сделали счет 3:0. Коул Перфетти нанес бросок, а Аскаров партнеров откровенно не выручил.