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05.01.2021 03:54
Рубрика: Спорт

Россия крупно уступила Канаде после двух периодов полуфинала МЧМ

Текст: Максим Домчев

Молодежная сборная России по хоккею в полуфинале чемпионата мира после двух периодов проигрывает команде Канады - 0:4. В Эдмонтоне завершился второй период полуфинала молодежного чемпионата мира по хоккею, в котором встречаются сборные Канады и России. "Российская газета" ведет онлайн-трансляцию встречи.

Фото: Крис Бэрри/ РИА Новости
Как Россия играла с Канадой на молодежных чемпионатах мира

После стартовой 20-минутки команда Игоря Ларионова уступала со счетом 0:3. Заброшенными шайбами отметились Алекс Ньюхук, Коннор Макмайкл и Коул Перфетти. После перерыва канадцы смогли развить успех. На пятой минуте второго периода голкипер российской сборной Ярослав Аскаров не смог отразить бросок почти от синей линии от Брейдена Шнайдера.

В конце периода россияне смогли сократить разницу в счете. Команда Игоря Ларионова сумела отличиться - шайбу забросил Михаил Абрамов, однако после просмотра повтора арбитры зафиксировали положение вне игры на входе в зону канадской команды. За 30 секунд до сирены канадцы получили право на буллит, но Аскаров выиграл дуэль у канадца.

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