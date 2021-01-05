Россия крупно уступила Канаде после двух периодов полуфинала МЧМ

Молодежная сборная России по хоккею в полуфинале чемпионата мира после двух периодов проигрывает команде Канады - 0:4. В Эдмонтоне завершился второй период полуфинала молодежного чемпионата мира по хоккею, в котором встречаются сборные Канады и России. "Российская газета" ведет онлайн-трансляцию встречи.

После стартовой 20-минутки команда Игоря Ларионова уступала со счетом 0:3. Заброшенными шайбами отметились Алекс Ньюхук, Коннор Макмайкл и Коул Перфетти. После перерыва канадцы смогли развить успех. На пятой минуте второго периода голкипер российской сборной Ярослав Аскаров не смог отразить бросок почти от синей линии от Брейдена Шнайдера.

Askarov loses his stick and Braden Schneider capitalizes to give @HC_WJC their 4th goal of the game. #WorldJuniors pic.twitter.com/2zCnnQbJgU — IIHF (@IIHFHockey) January 5, 2021

В конце периода россияне смогли сократить разницу в счете. Команда Игоря Ларионова сумела отличиться - шайбу забросил Михаил Абрамов, однако после просмотра повтора арбитры зафиксировали положение вне игры на входе в зону канадской команды. За 30 секунд до сирены канадцы получили право на буллит, но Аскаров выиграл дуэль у канадца.