Ларионов: Нам не хватило энергии, усилий, мастерства

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов после поражения от Канады со счетом 0:5 в полуфинале чемпионата мира назвал причины такого результата. В ночь на вторник российская сборная не смогла выйти в финал молодежного чемпионата мира, проиграв канадцам - 0:5. По мнению Игоря Ларионова, свою роль сыграл быстрый гол на исходе первой минуты встречи.

"Мы не ожидали таких бросков, пропустили быстрый гол. Удаление Подколзина позволило Канаде увеличить преимущество. Канада провела хороший матч", - цитирует Ларионова Sport24.

По словам главного тренера, о замене вратаря Ярослава Аскарова не шло и речи. "У нас не было мыслей поменять Аскарова. Он наш первый номер, мы доверяем ему. Он играет хорошо, ошибки случаются", - сказал он.

Наставник россиян признал, что соперник оказался сильнее.

"Когда играешь против сборной Канады, нужно гораздо больше усилий, чем с другими соперниками. Мы понимали, что Канада здесь не проигрывает. Нужно было держать шайбу как можно больше, но этого не получилось. Трудно играть, когда получаешь четыре минуты штрафа. В таких матчах удаления решают исход. Мы дали возможность сопернику забить второй гол. Нам не хватило энергии, усилий, мастерства перевести игру в зону соперника. Я не буду кидать камень в огород какого-то игрока. Ребята сделали максимум. Канадцы были лучшими, это основная причина нашего поражения", - сказал он.

Игорь Ларионов прокомментировал и отмененный гол в ворота канадской сборной в конце второго периода.

"Отмененный гол из офсайда? Этот гол мог изменить ход встречи. Когда забиваешь в большинстве при счете 0:4, это очень важно. Мы могли вернуться в игру. Но мы принимаем решение судей по отмене гола", - сказал он.