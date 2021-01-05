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Рубрика: Спорт

Ларионов: Нам не хватило энергии, усилий, мастерства

Текст: Максим Домчев
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов после поражения от Канады со счетом 0:5 в полуфинале чемпионата мира назвал причины такого результата. В ночь на вторник российская сборная не смогла выйти в финал молодежного чемпионата мира, проиграв канадцам - 0:5. По мнению Игоря Ларионова, свою роль сыграл быстрый гол на исходе первой минуты встречи.

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"Мы не ожидали таких бросков, пропустили быстрый гол. Удаление Подколзина позволило Канаде увеличить преимущество. Канада провела хороший матч", - цитирует Ларионова Sport24.

По словам главного тренера, о замене вратаря Ярослава Аскарова не шло и речи. "У нас не было мыслей поменять Аскарова. Он наш первый номер, мы доверяем ему. Он играет хорошо, ошибки случаются", - сказал он.

Наставник россиян признал, что соперник оказался сильнее.

"Когда играешь против сборной Канады, нужно гораздо больше усилий, чем с другими соперниками. Мы понимали, что Канада здесь не проигрывает. Нужно было держать шайбу как можно больше, но этого не получилось. Трудно играть, когда получаешь четыре минуты штрафа. В таких матчах удаления решают исход. Мы дали возможность сопернику забить второй гол. Нам не хватило энергии, усилий, мастерства перевести игру в зону соперника. Я не буду кидать камень в огород какого-то игрока. Ребята сделали максимум. Канадцы были лучшими, это основная причина нашего поражения", - сказал он.

Игорь Ларионов прокомментировал и отмененный гол в ворота канадской сборной в конце второго периода.

"Отмененный гол из офсайда? Этот гол мог изменить ход встречи. Когда забиваешь в большинстве при счете 0:4, это очень важно. Мы могли вернуться в игру. Но мы принимаем решение судей по отмене гола", - сказал он.

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