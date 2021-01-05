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05.01.2021 18:37
Рубрика: В мире

Политики Австралии призвали Трампа помиловать Ассанжа

Текст: Максим Макарычев

Ведущие политики Австралии призвали правительство страны оказать давление на президента США Дональда Трампа с целью прекратить преследование Джулиана Ассанжа после того, как британский суд исключил экстрадицию соучредителя WikiLeaks в Соединенные Штаты.

С соответствующей просьбой к главе кабинета министров Скотту Моррисону обратились представители его собственной правящей коалиции и оппозиционной Лейбористской партии. В частности, в заявлении члена коалиции Джорджа Кристенсена и сенатора от Южной Австралии Рекса Патрика говорится о том, что помилование Ассанжа президентом США Дональдом Трампом "будет лучшим способом положить конец многолетней судебной саге".

Лейбористской партии заявили, что австралийское правительство должно сделать все возможное, чтобы подвести черту под этим вопросом и побудить правительство США довести дело о помиловании до конца, сообщает Guardian. Теневой генеральный прокурор Марк Дрейфус сказал, что Лейбористская партия приветствовала решение суда и считает, что "оно затянулось на достаточно долгий срок". "Учитывая его слабое здоровье, настало время положить конец этому затянувшемуся делу против Джулиана Ассанжа", - сказал Дрейфус в заявлении, сделанном от имени оппозиции.

Напомним, что в понедельник британский судья постановил, что Ассанж не может быть экстрадирован в США для предъявления обвинений в шпионаже и взломе правительственных компьютеров на том основании, что он рискует покончить с собой в случае содержания в изоляции. При этом австралийский премьер Скотт Моррисон во вторник заявил, что правительство Австралии не участвовало в судебном разбирательстве, но продолжит предлагать своим гражданам консульскую помощь. Ранее в Вашингтоне дали понять, что американская администрация намерена обжаловать решение британского суда. Ожидается, что сам Ассанж подаст заявление об освобождении под залог в среду.

Отметим, что в последние недели своего пребывания в должности главы Белого дома Трамп помиловал несколько десятков человек, в том числе своих осужденных политических союзников и бывших подчиненных.

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