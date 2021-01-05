Президент ФХР Третьяк прокомментировал итоги полуфинала МЧМ по хоккею

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк признал превосходство канадской сборной над российской в полуфинале молодежного чемпионата мира.

По мнению главы ФХР на данный момент сборная Канады сильнее. В полуфинале "Кленовые листья" переиграли команду России со счетом 5:0 и теперь поспорят за золото турнира. Подопечным Игоря Ларионова предстоит провести поединок за бронзовые награды.

"Команда Канады была сильнее нас - такое состояние на сегодняшний день. Нужно перестроиться на следующую игру, чтобы биться за бронзовые медали. Мы верили в команду, она у нас неплохая, слаженная, но не дала результата в этой игре. Надеемся на завтрашний матч", - цитирует Третьяка ТАСС.

Также глава ФХР и бывший вратарь сборной СССР высказал свое мнение об игре голкипера российской сборной Ярослава Аскарова. По мнению Третьяка, страж ворот сборной России отыграл "нормально".