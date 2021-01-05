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Рубрика: Экономика

Приставы назвали размеры долгов коррупционеров

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Суммарный долг по штрафам, назначенным осужденным за коррупцию, превышает 31 миллиард рублей. Об этом говорится в материалах Федеральной службы судебных приставов. Уточняется, что средняя сумма долга по штрафу составляет порядка пяти миллионов рублей.

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Всего в январе-ноябре 2020 года на исполнении у приставов находилось свыше 8,5 тысячи производств по взысканию штрафов, назначенных за преступления коррупционной направленности, на общую сумму 34,5 миллиарда рублей, пишет ТАСС.

За 11 месяцев минувшего года приставы взыскали с 1,7 тысячи осужденных 541,4 миллиона рублей, следует из материалов ФССП. Идет розыск 608 осужденных коррупционеров, задолжавших 1,5 миллиарда рублей. Также разыскивается имущество этой категории должников общей стоимостью свыше 1,7 миллиарда рублей.

Ранее в Федеральной службе судебных приставов рассказали о россиянах, которым закрыт выезд за рубеж. Главная причина - долги. В общей сложности "забытыми" оказались выплаты более 1,6 триллиона рублей. Свыше 532 тысяч постановлений на сумму более 115 миллиардов рублей касаются должников по алиментам. В числе других неплательщиков названы люди, имеющие задолженности по кредитным платежам и за жилищно-коммунальные услуги.

Экономика Финансы Долги и кредиты Происшествия Преступления Должностные преступления Правительство Минюст ФССП

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