Путин рассчитывает, что сбоев при индексации пенсий не будет

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам во вторник выразил надежду, что при индексации пенсий в этом году сбоев не будет.

Он напомнил, что с 1 января текущего года проведена очередная индексация пенсий на 6,3%, то есть выше уровня инфляции.

"Знаю, что ресурсы для этого предусмотрены. Как отлажен сам процесс такой индексации? Надеюсь, что здесь никаких сбоев тоже не будет", - заявил Путин и попросил министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова доложить о реализации этого механизма.

По словам главы ведомства, индексация коснулась 32 млн пенсионеров, 23% из них получили январскую пенсию досрочно - в декабре.