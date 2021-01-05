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05.01.2021 20:21
Рубрика: Легковые авто

Раскрыта внешность перспективного кроссовера Geely на шасси Volvo

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Китайская Geely расширит гамму моделей, построенных на модульном шасси CMA, за счет нового среднеразмерного кроссовера с кодовым обозначением KX11 - издание autohome опубликовало первое фото авто без какой-либо маскировки.

Фото: Пресс-служба Geely.
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Напомним, что платформа CMA разработана совместными усилиями Geely и шведской Volvo Cars, которой китайский автопроизводитель владеет с 2010 года.

Судя по фото, перспективная модель имеет кузов типа "пятидверный универсал" и классические двухобъемные пропорции. Экстерьер KX11 характеризуют лаконичная пластика кузовных панелей и простые линии. Привлекают внимание массивная решетка радиатора с хромированными зубьями, большой по площади воздухозаборник и две светодиодные полоски-маркеры в фарах.

CMA - это Compact Modular Architecture, универсальная платформа для компактных автомобилей. В настоящее время на нее опираются одна модель Volvo (кроссовер XC40), два Geely (спорткроссовер Tugella и седан Preface), пять Lynk & Co (совместный бренд Geely и Volvo), а также кросс-фастбэк Polestar.

Базовая конфигурация CMA предполагает использование 1,5-литровых бензиновых турбомоторов. Платформа также изначально адаптирована под использование силовых установок типа "чисто электрическая" и "подзаряжаемый гибрид".

Geely KX11 публично представят весной 2021 года.

#Geely