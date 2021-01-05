Под Ярославлем пьяный упал с городской елки

Полиция нашла мужчину, забравшегося на городскую елку в райцентре ярославском райцентре Любим и свалившегося с нее. Мужчина был сильно пьян и не пострадал при падении с 10-метровой высоты.

- Личность гражданина установлена, решается вопрос о привлечении его к административной ответственности, - рассказали в пресс-службе УМВД по региону.

Видео происшествия появилось в соцсетях. В описании ролика сказано, что недавно вернувшийся из армии житель Любима за бутылку водки подрядился достать своему другу большую серебристую звезду с городской елки. Парень добрался до вершины, отломал украшение и вместе с ним рухнул вниз, увлекая за собой гирлянды и игрушки.

- За медицинской помощью упавший не обращался, - сообщили "РГ" в департаменте здравоохранения Ярославской области.