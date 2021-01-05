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05.01.2021 11:16
Рубрика: Власть

Водолазы СФ осмотрят в Арктике затонувший более ста лет назад пароход

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Водолазы Северного флота проведут осмотр судна, обнаруженного в ходе совместной с Русским географическим обществом комплексной экспедиции в Карском море. Предполагается, что это пароход "Вайгач", затонувший более ста лет назад.

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Впервые два затонувших объекта обнаружили еще в 2016-м, сообщила пресс-служба Северного флота. Они лежат у мыса Ефремов на глубине в 30 метров. По косвенным признакам, один их них - ледокольный пароход "Вайгач", который в сентябре 1918 года наткнулся на подводный риф во время перехода из Архангельска в устье реки Енисей и пошел ко дну.

В прошлом году данный объект специалисты обследовали дважды. Сначала с использованием гидролокатора бокового обзора и магнитометра, а потом применили телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "Марлин - 350". В 2021 году объект обследуют водолазы Северного флота, чтобы полностью подтвердить версию о пароходе "Вайгач".

Кстати, совместная комплексная экспедиция Северного флота и Русского географического общества охватила практически всю Арктику от архипелага Земля Франца-Иосифа до Чукотки. И она номинирована на премию Русского географического общества.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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