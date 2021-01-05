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05.01.2021 12:15
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор рассказал о преимуществах вакцины центра "Вектор"

Текст: Светлана Ментюкова
Роспотребнадзор рассказал о биологической и об иммунологической безопасности вакцины "ЭпиВакКорона", разработанной центром "Вектор". Соответствующее разъяснение опубликовано на сайте службы.
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

В нем, в частности, обращается внимание на преимущества синтетических пептидов, на которых создана платформа "ЭпиВакКороны". Именно их наличием обусловлены основные отличия вакцины.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Перечислены условия для вакцинации от коронавируса

Так, среди ожидаемых преимуществ препарата, указаны эффективность вакцины против разнородных штаммов коронавируса, простота производства и масштабирования, режим хранения и транспортировки (от 2℃ до 8℃).

"Безопасность вакцины - в отличие от большинства субъединичных вакцин, пептидная вакцина содержит лишь короткие участки вирусного белка, что обеспечивает ее безопасность и позволяет использовать ее для лиц с ослабленным иммунитетом, при иммунодепрессивных и иммуносупрессивных состояниях", - поясняют в Роспотребнадзоре.

В разъяснениях также отмечается, что пептидные вакцины стали одной из перспективных платформ для разработки средств профилактики инфекционных заболеваний. "Составляющие основу вакцины пептидные антигены делают ее безопасным фармацевтическим продуктом, обеспечивающим адресный иммунный ответ", - уточняется в сообщении.

Как ранее сообщала "РГ", в начале 2021 года россияне смогут выбирать, какой из вакцин прививаться от COVID-19: вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" от ГНЦ "Вектор" начала поступать в регионы с конца 2020 года.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Роспотребнадзор Вакцинация от коронавируса

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