В начале следующего года россияне смогут выбирать, какой из вакцин прививаться от COVID-19, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" от ГНЦ "Вектор" уже поступает в регионы.

Татьяна Голикова. Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС

"Вторая вакцина в небольших партиях - порядка 30 тысяч доз - уже вышла в гражданский оборот, и мы направляем ее во многие субъекты РФ - в Тульскую, Ростовскую области, в Москву. И сейчас только-только были направлены две новые партии в гражданский оборот, они уже по более широкому кругу регионов задействованы", - уточнила Голикова.

По мере увеличения доступных вакцин в регионах у людей появится возможность выбрать, которой из них сделать прививку. Тем более что в феврале ожидается регистрация и третьей вакцины - разработанной в Федеральном научном центре имени Чумакова. "Наверное, выбора еще не будет в январе, но в первом квартале мы надеемся, что именно так и будет", - отметила Голикова.

Обе вакцины планируется применять и у пожилых людей, самой уязвимой группы по тяжелому течению болезни.

По "Спутнику V" решение уже принято - минздрав дал разрешение на расширение показаний к применению, указанных в инструкции к препарату: теперь прививки этой вакциной могут делать люди старше 18 лет без верхнего возрастного ограничения. Что касается "ЭпиВакКороны", ее испытания на пожилых добровольцах стартовали 21 ноября, и уже 89 человек получили обе дозы препарата, всего же в исследовании участвуют 150 волонтеров. Ни у кого из них не отмечалось значимых поствакцинальных проявлений.

Чем отличаются вакцины? Зарегистрированные российские вакцины "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" - это современные препараты, разработанные с помощью методов генной инженерии. Обе вакцины вводятся в два этапа: вторая прививка делается через три недели, закрепляя и усиливая действие первой. Разработчики считают, что эффект от вакцинации "Спутником V" сохранится до двух лет. "ЭпиВакКорона" защитит от заражения минимум на 8-10 месяцев (но, возможно, и дольше - исследования продолжаются).

При этом состав у вакцин разный. "Спутник V", по сути, состоит из двух препаратов: фрагмент генома коронавируса ученые встроили в два разных штамма безопасного человеческого аденовируса. Аденовирус служит "вектором", то есть доставляет генный материал коронавируса в организм при вакцинации. Такие вакцины называются векторными. Два штамма выбраны, чтобы усилить протективный эффект прививки. Правда, по некоторым данным, масштабное производство второго компонента столкнулось со сложностями и находится на стадии отладки (производители эту информацию не комментируют, но и не отрицают). Косвенно возникшие проблемы подтвердил Александр Гинцбург, заявив, что возможно применение вакцины в варианте "лайт", то есть одним компонентом.

"ЭпиВакКорона" относится к классу пептидных вакцин. Вирусов она не содержит. А в качестве компонента, вызывающего ответ иммунной системы, используются три пептида - синтетические копии фрагментов генома коронавируса. Поскольку вакцина искусственная, она гипоаллергенна - не вызывает аллергических реакций, то есть ее без опаски можно применять у аллергиков, людей с ослабленным здоровьем. Кроме того, ее также рекомендуют для вакцинации людей старших возрастов. Среди добровольцев при тестировании вакцины были люди старше 80 лет.

Во вторник также стало известно, что начинается вакцинация "Спутником V" и в Беларуси. Первыми там, как и в России, планируется прививать медицинских работников, педагогов и представителей других профессий, которым приходится много контактировать с людьми.

В России разрабатывается более20 вакцин против коронавируса Фото: Сергей Михеев/ РГ

Кстати

В России на сегодняшний день разрабатывается более 20 вакцин против нового коронавируса. На доклиническом этапе исследований находится генетическая вакцина от коронавируса "Урал" - разработка завода "Медсинтез" в Свердловской области. Над созданием вакцины также работают в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток ФМБА России, в Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, в Институте общей генетики имени Вавилова, в Институте экспериментальной медицины, в НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России, в Казанском и Крымском федеральных университетах, в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, на базе биофака МГУ имени Ломоносова в Москве.

Подготовила Ирина Невинная