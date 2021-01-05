Россия сыграет с Финляндией за бронзу МЧМ по хоккею

Соперником сборной России по хоккею в матче за третье место станет команда Финляндии, которая во втором полуфинале уступила американцам - 4:4.

Рано утром во вторник определились команды, которые сыграют в финале и матче за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею. В первом полуфинале Канада расправилась со сборной России со счетом 5:0.

Второй полуфинал получился более упорным. В первом периоде команды обменялись голами. На точный бросок Алекса Тюркотта своим голом ответил Каспер Симонтайваль.

Во второй 20-минутке Джон Фариначчи и Мэттью Болди обеспечили американцам преимущество в две шайбы, но команде Финляндии удалось сначала сократить отставание до минимума после гола Симонтайваля, а на 57-й минуте встречи Рони Хирвонен сравнял счет. И когда уже показалось, что американцы сломлены, Артур Калиев забросил решающую шайбу.

В ночь на шестое января, в 01:30 по московскому времени, в матче за бронзу Россия сыграет с Финляндией, а в финале, который начнется в 05:30, сойдутся команды Канады и США.