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05.01.2021 22:45
Рубрика: Экономика

Саудовская Аравия сократит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки

Текст: Сергей Тихонов

Саудовская Аравия дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки в феврале марте этого года. Вице-премьер Александр Новак назвал это решение Королевства новогодним подарком мировому рынку нефти, о чем он сказал на пресс-конференции по итогам встречи стран ОПЕК+.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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"Это новогодний подарок для переполненного нефтяного рынка. Это поможет уменьшить объемы запасов нефти", - сказал Новак. Вице-премьер выразил надежду, что ситуация на рынке улучшится через два месяца и ОПЕК+ сможет дальше наращивать добычу.

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман назвал решение своей страны - превентивной мерой для поддержки мирового нефтяного рынка. "Оно поддержит нашу экономику, и экономики наших друзей и коллег из стран ОПЕК+", - сказал он.

По его словам, к Саудовской Аравии присоединятся еще несколько участников ОПЕК+. Суммарное дополнительное снижение производства в феврале-марте составит около 1,425 млн баррелей в сутки.

На прошедшей 4-5 января встрече участники ОПЕК+ согласовали сохранение действующих параметров сделки в феврале и марте этого года. Исключения предоставлено для России, которая сможет наращивать производство на 65 тыс. баррелей в сутки в феврале и на такой же объем в марте, и для Казахстана, ему позволено увеличить добычу каждый месяц на 10 тыс. баррелей в сутки.

С учетом дополнительного сокращения добычи Саудовской Аравией и решения альянса предоставить России и Казахстану возможность нарастить производство, в феврале-марте суммарные объемы сокращения добычи не упадут, а вырастут с 7,2 млн баррелей в сутки в январе до 8,5 млн баррелей в сутки. Это окажет серьезную поддержку нефтяным ценам и поможет восстановлению баланса спроса и предложения на рынке. После информации о снижении производства в Саудовской Аравии котировки барреля поднялись близко к 54 долларам.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Ближний Восток Саудовская Аравия Сокращение добычи нефти

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