Собянин: Москва намерена утроить темпы реновации жилья

Столичная программа реновации старого жилфонда набирает обороты. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- В этом году нарастающим итогом достигли в столице миллиона квадратных метров по реновации. Речь идет о десятках тысяч москвичей, которые переселяются из ветхого жилья. Но это только начало, - рассказал Собянин на совещании у президента России Владимира Путина.

На пике программы, заметил мэр Москвы, планируется возводить примерно 3-3,5 млн квадратных метров жилья. По его словам, график строительства уже детально проработан, проведены общественные слушания, утверждены проекты планировок.

Ранее Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал, что в новые квартиры с момента запуска программы реновации переехали более 23 тысяч человек. Лидеры по расселению - новая Москва, Центральный и Западный административные округа города.