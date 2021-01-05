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05.01.2021 19:24
Рубрика: Спорт

Владимир Плющев: Реформы в нашем хоккее назрели

Текст: Максим Домчев
Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил, что систему подготовки молодых хоккеистов в стране нужно менять. В матче против Канады в полуфинале молодежного чемпионата мира российская команда не смогла на равных противостоять сопернику.

Владимир Анатольевич, можете объяснить причины разгромного поражения со счетом 0:5?

Фото: Codie McLachlan/Getty Images
Опубликовано видео голов в матче МЧМ по хоккею Россия - Канада

Владимир Плющев: Назвать какую-то одну причину произошедшего нельзя. Тут речь идет о системном провале, просто сложилось сразу все не так, как нам бы хотелось. И началось это еще с того этапа Евротура, который эти мальчишки выиграли. Потому есть психология личности, есть психология командная. Когда со всех сторон говорят, какие ребята все выдающиеся и великие, то у них начинает кружиться голова. Что касается сборной Канады, то это очень сильно подготовленная и укомплектованная команда. У них 19 хоккеистов в составе, которые были выбраны в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги. Сколько у нас таких игроков? Думаю, максимум два-три. По ходу турнира ни одного нашего игрока нет в десятке самых результативных на турнире - даже немцы по этому показателю выше нас. Это говорит еще и о том, что есть проблема с реализацией моментов. Поэтому итоговый результат - следствие всех ошибок в системе подготовки молодых игроков в стране.

Быстрый гол канадцев деморализовал российскую команду?

Владимир Плющев: То, что канадцы будут активно играть с первых секунд, это не секрет. Все это знали. Значит, к этому нужно было готовиться, а не стоять и в носу ковырять на своем "пятачке". Из этой зоны несколько шайб в матче были заброшены! По своему опыту скажу, что быстрый забитый гол в матче не всегда хорошо. Это иногда расслабляет одних и мобилизует других. В этом матче, увы, подобного мы не увидели. Канадцы так и продолжили играть в свой хоккей, а наши так и не нашли ключей к их обороне. Весь матч еще был впереди и ситуацию можно было бы исправить… Но, к сожалению, сборная России не изменила рисунок игры, мы продолжили давать свободу канадцам в нашей зоне. Они полностью доминировали на площадке, поэтому результат полностью соответствует тому, что было. К тому же канадцы не реализовали буллит и не использовали еще ряд моментов.

Показалось, что команды по-разному готовы физически, канадцы весь матч буквально носились по льду. Это следствие пробелов в системе подготовки?

Владимир Плющев: Да. Наша классическая школа утеряна. Мы проиграли канадцам в катании, а этот аспект игры всегда был нашим коньком. Причем речь не о единичных случаях - мы проиграли в командной скорости. Канадцы редко позволяли нашей команде делать больше нескольких передач подряд.

Может, Игорю Ларионову не хватило опыта, чтобы встряхнуть команду? Ранее возглавлявшему молодежку Валерию Брагину это удавалось.

Владимир Плющев: Игорь Ларионов не так давно начал тренерскую карьеру, понятно, что опыта ему пока не хватает. Но у него есть чутье, есть опыт игрока экстра-класса, но сразу переключиться на эту работу непросто. Я и сам на первом чемпионате мира и, к примеру, на пятом, действовал по-разному.

Не думаете, что сейчас пойдут призывы уволить Ларионова?

Владимир Плющев: К сожалению, часто бывает, что после турниров начинают раздаваться голоса, обвиняющие только одного человека во всем. Да не его вина в том, что есть проблемы в подготовке молодых игроков. Лет 10-15 назад российские хоккеисты выбирались на драфте НХЛ под первыми номерами, в последнее время этого нет. Тогда это были такие звездные игроки, которыми восхищаются до сих пор. Сейчас мы таким похвастать не можем. Вратарями - да, а вот полевыми игроками, особенно защитниками, нет. Есть перспективные мальчишки, но все упирается в систему подготовки. Трудно вырастить великого математика, если учитель сам не обладает азами предмета. Поэтому все закономерно.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Ларионов: Нам не хватило энергии, усилий, мастерства

Согласны, что канадцы вполне могут собрать несколько примерно равных по силе команд?

Владимир Плющев: Вот вам пример, как должна работать система. У канадцев она выстроена, у нас - нет. Многие детские тренеры считают, что они могут готовить игроков так, как им хочется.

Как выстроить систему подготовки?

Владимир Плющев: Думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет обсуждаться на уровне руководства нашего хоккея. Реформы в детско-юношеском хоккее уже назрели, об этом не один я говорю. Необходимы изменения и в подготовке тренерских кадров. Для работы с детьми разных возрастов и уровня подготовки нужно знать физиологию, психологию, набраться многих других необходимых знаний. Увы, не все сейчас эти ключевые знания имеют.

Реформы назрели, они должны изменить ситуацию. Да, принимаемые меры могут не быть популярными и не все их легко примут. Но без них никак нельзя. Говорить надо сейчас о перемене вектора нашего хоккея. Надо возрождать свою самобытность, историю и культуру хоккея. Еще 10 лет назад я сказал, что мы руководствуемся другими принципами и движемся не туда. Но меня никто не услышал.

Впереди матч за бронзу. Есть шансы?

Владимир Плющев: До матча с Канадой были шансы и на золото. Но тут важно другое - насколько правильные выводы будут сделаны из предыдущих матчей и как быстро ребята смогут отойти от того шока, в котором они были после поражения от канадцев.

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