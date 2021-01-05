Врач-иммунолог предсказал сроки спада пандемии коронавируса в РФ

Текущая волна заражений COVID-19 пойдет на спад в начале весны, уверен иммунолог Владимир Болибок. После этого таких резких подъемов заболеваемости, как осенью и в декабре, уже не будет до конца пандемии.

"Мы вышли на так называемое плато", - заявил Болибок URA.Ru.

При этом резкого спада числа заражений ждать не стоит. Снижение будет плавным и постепенным, добавил вирусолог Алексей Аграновский. Вакцинация сыграет в этом важную роль, ускорив спад пандемии, добавил он.

Ранее сроки улучшения ситуации с коронавирусом в мире обозначила президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова. По ее оценкам, на противостояние распространению COVID-19 в мире уйдет до двух с половиной лет.