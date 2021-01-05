Выяснилось, какой автомобиль тяжелее всего затянуть в виниловую пленку

Оклейка кузова виниловой пленкой - распространенная среди автомобилистов услуга. С одной стороны, она позволяет за небольшие деньги изменить оттенок кузова, с другой - пленка служит дополнительной защитой панелей от механического воздействия.

Однако в отличие от покраски, трудоемкость нанесения пленки на кузов существенно варьируется от модели к модели автомобиля.

Издание Motor1 выяснило, кузов какого автомобиль настоящий кошмар специалиста по нанесению виниловой пленки.

"Вероятно, я скорее откажу, чем снова возьмусь оклеивать Mercedes-Benz Gelandewagen", - говорит владелец преуспевающей компании по нанесению защитных пленок Midnight Protective Films из американского штата Мичиган.

По словам специалиста, наибольшую трудоемкость представляет не оклейка витиеватых поверхностей и причудливо выступающих граней, а работа с навесными элементами - молдингами, шильдами, оптикой.

Каждую такую деталь при правильном нанесении винилового покрытия требуется снимать, и если не покрывать пленкой отдельно, то непременно возвращать на место с правильным выставлением зазоров, это крайне трудоемкая работа, требующая специальных навыков и инструмента. И кузов Mercedes-Benz Gelandewagen попросту испещрен подобными навесными элементами.