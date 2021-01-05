Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
05.01.2021 20:34
Рубрика: Легковые авто

Выяснилось, какой автомобиль тяжелее всего затянуть в виниловую пленку

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Оклейка кузова виниловой пленкой - распространенная среди автомобилистов услуга. С одной стороны, она позволяет за небольшие деньги изменить оттенок кузова, с другой - пленка служит дополнительной защитой панелей от механического воздействия.

Фото: www.twitter.com/Flyin18T
Новый Mercedes-Benz C-Class разобрали на запчасти прямо на улице

Однако в отличие от покраски, трудоемкость нанесения пленки на кузов существенно варьируется от модели к модели автомобиля.

Издание Motor1 выяснило, кузов какого автомобиль настоящий кошмар специалиста по нанесению виниловой пленки.

"Вероятно, я скорее откажу, чем снова возьмусь оклеивать Mercedes-Benz Gelandewagen", - говорит владелец преуспевающей компании по нанесению защитных пленок Midnight Protective Films из американского штата Мичиган.

По словам специалиста, наибольшую трудоемкость представляет не оклейка витиеватых поверхностей и причудливо выступающих граней, а работа с навесными элементами - молдингами, шильдами, оптикой.

Каждую такую деталь при правильном нанесении винилового покрытия требуется снимать, и если не покрывать пленкой отдельно, то непременно возвращать на место с правильным выставлением зазоров, это крайне трудоемкая работа, требующая специальных навыков и инструмента. И кузов Mercedes-Benz Gelandewagen попросту испещрен подобными навесными элементами.

#Mercedes-Benz