Актриса Таня Робертс умерла после сообщений о ее смерти

Поставлена точка в трагической истории со смертью американской актрисы и модели, одной из "девушек Бонда" Тани Робертс - звезда "Вида на убийства" умерла 4 января в одном из госпиталей Лос-Анджелеса на 66-м году жизни. Об этом вновь сообщает TMZ.

Напомним: о предполагаемой смерти "Шины, королевы джунглей", было сообщено 3 января. Но позже выяснилось, что информация, переданная СМИ партнером Робертс, оказалась ложной, и на тот момент Таня все еще находилась в реанимации и была жива. Но в очень тяжелом состоянии.

Таня Робертс родилась 15 октября 1955 года в Нью-Йорке в еврейско-ирландской семье. Сниматься начала в семидесятые - "Пальцы", хоррор "Путешествие в ад", сериалы "Лодка любви" и "Остров фантазий", "Почти беременна", оригинальные "Ангелы Чарли".