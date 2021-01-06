Амиров: Не выполнили тренерскую установку в матче с финнами

Нападающий молодежной сборной России Родион Амиров прокомментировал поражение от финнов в матче за третье место (1:4) на МЧМ-2021, который завершился в канадском Эдмонтоне.

Амиров отметил, что россияне не смогли реализовать свои моменты, а также выполнить все установки тренерского штаба на игру.

- Хорошо начали матч с финнами, но не забили свои моменты. Большая ответственность лежала на нас, но мы, лидеры, не смогли оправдать ожиданий. Сейчас сложно делать выводы, - приводит слова нападающего пресс-служба Федерации хоккея России. - Это непростой опыт, который нужно было пройти. Уже по приезду домой будут работать над качествами, которых недостает. Сделал выводы для себя, как и что надо делать. В матчах, когда не забили, нужно было больше идти на ворота. Это не значит, что была плохая тактика. Скорее, мы не выполняли установку.

Амиров также рассказал, как отразилось на атмосфере турнира отсутствие зрителей на трибунах.

- Это всегда неприятно, но российские болельщики поддерживали нас как могли перед телевизорами и в соцсетях, - подчеркнул наш форвард.