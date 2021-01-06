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06.01.2021 04:00
Рубрика: Спорт

Россия осталась без медалей молодежного чемпионата мира по хоккею

Текст: Максим Домчев
Сборная России в матче за бронзовые медали молодежного чемпионата мира уступила хоккеистам Финляндии - 1:4. Впервые с 2018 года наша команда не попала в число призеров.
Фото: AFP Фото: AFP
Фото: AFP

Сборная России после крупного поражения от канадцев в полуфинале имела шанс завершить чемпионат мира на позитивной волне. Для этого было необходимо в матче за третье место переиграть финнов. Россияне имели преимущество в несколько часов перед соперником, а кто лучше справился с психологическими проблемами после поражения могла показать сама игра.

Фото: Gettyimages
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Тренерский штаб сборной России вновь доверил место в воротах Ярославу Аскарову, который в матче против канадцев не смог спасти партнеров. Также тренеры решили изменить порядок выхода на лед троек нападения.

После откровенно неудачной игры против канадцев российская команда с первых же минут бронзового матча заиграла активно. Удалось создать несколько опасных моментов у ворот соперника, но в одном случае финнов спасла стойка ворот, а в другом Илья Сафонов открыл счет, переиграв вратаря с близкого расстояния.

В оставшееся время команды обменялись опасными моментами, но голкиперы обеих команд действовали надежно. На шестой минуте второго периода финнам удалось сравнять счет. Аскаров не сумел спасти команду после броска Антона Лунделла.

Вратарь российской команды показал свое мастерство в концовке второго периода, выручив команду после нескольких опасных бросков. Но в начале третьего периода Аскаров оказался бессилен. После броска финнов защитники снова проиграли борьбу на пятачке и Микко Петман переправил шайбу в сетку. При этом в атаке у российской команды снова не получалось ничего. Как и днем ранее команда Игоря Ларионова стала заметно уступать соперникам в скорости.

Фото: Codie McLachlan/Getty Images
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И все же сборная России начала постепенно созидать у ворот соперника, но за 6:45 до конца третьего периода Василий Подколзин заработал двойной малый штраф, попав финскому хоккеисту клюшкой в лицо. Это значительно осложнило задачу команды Игоря Ларионова.

Наши выстояли и пошли на заключительный штурм ворот, почти за две минуты до конца заменив вратаря на шестого полевого игрока. Но спастись не получилось - финны смогли поразить пустые ворота еще дважды - 1:4.

Четвертое место - безусловная неудача. Для наставника команды этот турнир стал первым в карьере. Очевидно, что Ларионов сделает правильные выводы из произошедшего. Тем более, что в этом сезоне все сборные были лишены международных матчей. В следующем, хочется верить, подготовка к турниру пройдет в более привычной обстановке, и тренерский штаб сможет просмотреть в деле всех кандидатов.

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