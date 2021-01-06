Сборная России назвала состав на матч против Финляндии за бронзу МЧМ

Тренерский штаб сборной России объявил состав на матч за бронзу молодежного чемпионата мира. В заявку внесены полные четыре пятерки.

В 01:30 по московскому времени в канадском Эдмонтоне начнется матч за третье место МЧМ, в котором встретятся команды России и Финляндии.

Место в воротах сборной России снова займет Ярослав Аскаров, сообщается в аккаунте ФХР в Twitter.

Состав пятерок:

Чистяков - Мухамадуллин, Афанасьев- Хуснутдинов - Подколзин;

Бычков - Чайка, Амиров - Абрамов - Башкиров;

Кирсанов - Князев, Грошев - Сафонов - Спиридонов;

Кузнецов - Фирстов; Бардаков - Пономарёв - Чинахов.

Накануне обе команды уступили в полуфиналах. Сборная России под руководством Игоря Ларионова проиграла Канаде - 0:5, а финны со счетом 3:4 уступили команде США.

Трансляция матча состоится на Первом канале.