Сборная России назвала состав на матч против Финляндии за бронзу МЧМ

Тренерский штаб сборной России объявил состав на матч за бронзу молодежного чемпионата мира. В заявку внесены полные четыре пятерки.
В 01:30 по московскому времени в канадском Эдмонтоне начнется матч за третье место МЧМ, в котором встретятся команды России и Финляндии.
Место в воротах сборной России снова займет Ярослав Аскаров, сообщается в аккаунте ФХР в Twitter.
Состав пятерок:
Чистяков - Мухамадуллин, Афанасьев- Хуснутдинов - Подколзин;
Бычков - Чайка, Амиров - Абрамов - Башкиров;
Кирсанов - Князев, Грошев - Сафонов - Спиридонов;
Кузнецов - Фирстов; Бардаков - Пономарёв - Чинахов.
Накануне обе команды уступили в полуфиналах. Сборная России под руководством Игоря Ларионова проиграла Канаде - 0:5, а финны со счетом 3:4 уступили команде США.
Трансляция матча состоится на Первом канале.
Есть состав на матч против финнов. Изучаем и готовимся болеть! Стартовое вбрасывание в 1:30 по мск.— Хоккей России (@russiahockey) January 5, 2021
🥅Вратари: Аскаров, Ахтямов#россиявмоемсердце pic.twitter.com/Rz5QNI3TSd